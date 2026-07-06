При атаке БПЛА на Крым погибла женщина

Жительница Керчи погибла в результате атаки беспилотников на Крым. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Желаю раненым скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — отметил чиновник. Он призвал крымчан быть бдительными и пользоваться только официальными источниками информации.
В Севастополе из-за атаки БПЛА возникли перебои в подаче электроэнергии. «Крымэнерго» позднее сообщило, что массовое отключение электроснабжения зафиксировано на всей территории полуострова.
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