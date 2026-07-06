Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Воронежской области провели 11,5 часов под угрозой атаки БПЛА

В Аннинском, Бобровском и Россошанском районах выли сирены.

Источник: Комсомольская правда

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области действовал в общей сложности 11,5 часа — с 5 июля, 20:34 до 6 июля, 8:05. Жители трех районов региона услышали тревожные звуки сирен, оповещавших о прямой угрозе. Минувшей ночью силы ПВО сбили три дрона. К счастью, пострадавших и разрушений в регионе, по предварительным данным, нет. Об этом свидетельствует сообщения губернатора Александра Гусева в мессенджере МАХ.

В 23:54 тревогу объявили в Россошанском районе, а в 1:52 ночи системы оповещения сработали в Аннинском и Бобровском районах. Там жителям рекомендовали немедленно укрыться в помещениях, подальше от окон, и в случае обнаружения БПЛА сообщать по номеру 112.

Отменили непосредственную опасность во всех муниципалитетах под утро, в 3:21.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше