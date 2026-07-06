Видеокадры спасения нижегородцев с канатки показали в МЧС

На обнародованном видео запечатлен сложнейший процесс эвакуации: спасатели поочередно спускали испуганных пассажиров на тросах прямо с высоты птичьего полета на землю. На кадрах видно, как бережно передают из рук в руки спасенного маленького ребенка, выводят из опасной зоны женщин и эвакуируют оставленные в кабинках личные вещи, включая детскую коляску. Всех людей благополучно доставили в безопасное место, их жизни ничего не угрожает. По факту инцидента СК и прокуратура уже проводят проверки.