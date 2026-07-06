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Видеокадры спасения нижегородцев с канатки показали в МЧС

В МЧС раскрыли детали уникальной эвакуации пассажиров и показали, как именно спускали с высоты взрослых и детей во время шторма.

Региональное управление МЧС опубликовало эксклюзивные кадры масштабной спасательной операции, развернувшейся на канатной дороге «Нижний Новгород — Бор» днем 5 июля. Напомним, из-за удара стихии и шквалистого ветра транспортная система внезапно замерла, оставив 16 пассажиров, включая четырех детей, заблокированными на большой высоте над Волгой.

Подробностями уникальной эвакуации поделился заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Нижегородской области Виталий Ершов. По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий произошло провисание двух кабин. В спасательных работах были задействованы бойцы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты аварийно-спасательного отряда области.

На обнародованном видео запечатлен сложнейший процесс эвакуации: спасатели поочередно спускали испуганных пассажиров на тросах прямо с высоты птичьего полета на землю. На кадрах видно, как бережно передают из рук в руки спасенного маленького ребенка, выводят из опасной зоны женщин и эвакуируют оставленные в кабинках личные вещи, включая детскую коляску. Всех людей благополучно доставили в безопасное место, их жизни ничего не угрожает. По факту инцидента СК и прокуратура уже проводят проверки.

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