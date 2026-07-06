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Минская школьница отдала мошенникам родительские накопления

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Столичные правоохранители выясняют обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении юной минчанки, которая передала аферистами 10 тысяч долларов, сообщила начальник отдела противодействия киберпреступности Фрунзенского РУВД Ирина Ванюк.

Источник: Sputnik.by

Поводом для проверки стал звонок в милицию родителей минской 5-классницы, которые сообщили, что их 10-летняя дочь отдала мошенникам семейные накопления.

Было установлено, что девочке на мобильный телефон позвонили неизвестные, представившись работниками сотовой службы и сообщили, что нужно продлить договор, и она сообщила аферистам дату рождения, имя и код из СМС.

рассказала Ванюк

По ее словам, потом девочке позвонили лжеправоохранители и запугали, что от ее имени ведутся незаконные операции.

Продолжая угрожать испуганной девочке тем, что ее саму и ее родителей привлекут к уголовной ответственности, злоумышленники убедили несовершеннолетнюю найти в квартире деньги и передать курьеру для декларирования, рассказала представитель РУВД.

«Школьница поверила и передала женщине-курьеру более 10000 долларов США», — сказала Ванюк.

По данному факту сотрудники Фрунзенского РУВД проводят проверку.

Во Фрунзенском РУВД предупредили родителей, что дети не должны знать, где хранятся семейные накопления.

«Регулярно рассказывайте им об уловках мошенников. Если кто-то по телефону угрожает или требует задекларировать родительские сбережения, нужно немедленно положить трубку и сообщить о произошедшем вам или в милицию», — сказала Ванюк.

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