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В Волгограде мама пожаловалась на извращённую травлю дочери-подростка

У школы своя позиция: здесь утверждают, что девочка сама провоцирует одноклассников и манипулирует матерью.

Жительница Волгограда обратилась в полицию с заявлением о травле её дочери-подростка в одной из школ города. А когда правоохранители не стали возбуждать уголовное дело, обратилась в прокуратуру — уже с жалобой на правоохранителей.

По словам мамы школьницы, над ней около года жестоко издевались одноклассники: её били вне стен учебного заведения, сломали телефон и нецензурно оскорбляли. А однажды окружили и заявили, что девочку проиграли в казино и теперь она должна выполнить желание победителей сексуального характера, сообщает v1.ru.

Мама перевела подростка в эту школу из другой, где она также подвергалась буллингу. Поначалу всё было нормально, но затем, по словам матери, дочь стала возвращаться домой в подавленном состоянии. А затем не выдержала и рассказала о своих проблемах. Женщина утверждает, что обратилась к учителям, но не предприняли никаких действия. А на жалобу по поводу разбитого телефона ответили, что это произошло случайно.

У школы своя позиция: здесь утверждают, что девочка сама провоцирует одноклассников и манипулирует матерью, которая убеждена, что её ребенок — самый лучший.

В мэрии подтверждают, что после обращения мамы были приняты необходимые мере, в том числе, проведены беседы как с детьми, так и с педагогами. Несколько одноклассников признали свою неправоту и извинились перед ровесницей.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как вымогатели похитили владельца одного из волгоградских кафе и заставили переписать на себя весь бизнес и имущество.