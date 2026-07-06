В Волгограде мама пожаловалась на извращённую травлю дочери-подростка

Мама перевела подростка в эту школу из другой, где она также подвергалась буллингу. Поначалу всё было нормально, но затем, по словам матери, дочь стала возвращаться домой в подавленном состоянии. А затем не выдержала и рассказала о своих проблемах. Женщина утверждает, что обратилась к учителям, но не предприняли никаких действия. А на жалобу по поводу разбитого телефона ответили, что это произошло случайно.