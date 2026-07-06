Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Змея укусила 16-летнюю девушку во время отдыха на Кольсае

На территории озер Кольсай в Алматинской области 16-летнюю девушку укусила змея. Спасатели МЧС оперативно оказали первую помощь и доставили подростка в больницу, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Во время дежурства на территории озер Кольсай в Алматинской области сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС пришли на помощь 16-летней девушке, которую укусила змея.

Как сообщили в МЧС, к спасателям обратились отдыхающие и рассказали, что подростку срочно требуется помощь после укуса пресмыкающегося. Сотрудники ведомства незамедлительно оказали пострадавшей первую помощь на универсальном спасательном пункте. После этого девушку на служебном автомобиле доставили в медицинское учреждение.

В МЧС напомнили, что в теплое время года змеи становятся особенно активными, поэтому во время отдыха на природе необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Во время отдыха на природе соблюдайте меры предосторожности: не сходите с обозначенных маршрутов, внимательно осматривайте место привала и не пытайтесь приблизиться к пресмыкающимся или поймать их. При укусе змеи незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и сообщайте о происшествии по номеру 112», — призвали в ведомстве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше