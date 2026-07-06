Змея укусила 16-летнюю девушку во время отдыха на Кольсае

Во время дежурства на территории озер Кольсай в Алматинской области сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС пришли на помощь 16-летней девушке, которую укусила змея.
Как сообщили в МЧС, к спасателям обратились отдыхающие и рассказали, что подростку срочно требуется помощь после укуса пресмыкающегося. Сотрудники ведомства незамедлительно оказали пострадавшей первую помощь на универсальном спасательном пункте. После этого девушку на служебном автомобиле доставили в медицинское учреждение.
В МЧС напомнили, что в теплое время года змеи становятся особенно активными, поэтому во время отдыха на природе необходимо соблюдать меры предосторожности.
«Во время отдыха на природе соблюдайте меры предосторожности: не сходите с обозначенных маршрутов, внимательно осматривайте место привала и не пытайтесь приблизиться к пресмыкающимся или поймать их. При укусе змеи незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и сообщайте о происшествии по номеру 112», — призвали в ведомстве.