Змея укусила 16-летнюю девушку во время отдыха на Кольсае

«Во время отдыха на природе соблюдайте меры предосторожности: не сходите с обозначенных маршрутов, внимательно осматривайте место привала и не пытайтесь приблизиться к пресмыкающимся или поймать их. При укусе змеи незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и сообщайте о происшествии по номеру 112», — призвали в ведомстве.