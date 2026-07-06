В Прикамье за два месяца спасли шестерых любителей сапборда

Один из случаев произошел вечером 29 июня. Двое молодых людей и девушка взяли на прокат сапборды на пляже. Они отплыли на противоположный берег до следующего дня. Спасатели, дежурившие на спасательном посту, их предупредили, что не стоит рисковать в акватории реки. Уже начался дождь, прогноз погоды говорил об усилении ветра и осадков. Им предложили отказаться от использования сапбордов, но молодые люди к советам не прислушались.