Под Волгоградом двое мужчин украли у знакомого 1,5 млн рублей через телефон

В полицию обратился 51-летний житель одного из сел Камышинского района. Он заявил, что с его банковского счета пропала крупная сумма денег. Оперативники быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 27-летний жители Камышина. Они признались в содеянном. На похищенные деньги один из них успел купить автомобиль.