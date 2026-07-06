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Прокуратура взяла на контроль ЧП с пассажирами на нижегородской канатной дороге

Следователи начали процессуальную проверку по статье об оказании небезопасных услуг.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение обстоятельств инцидента на канатной дороге Нижний Новгород — Бор, где накануне из-за внеплановой остановки кабинок спасателям пришлось эвакуировать пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура проследит за тем, чтобы были установлены все причины происшествия, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Собственную процессуальную проверку организовало и следственное управление СК России по Нижегородской области. Следователи изучают обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и очевидцев, а также проводят необходимые проверочные мероприятия.

Напомним, днем 5 июля из-за сильного ветра и грозового фронта произошла внеплановая остановка канатной дороги. К этому моменту посадка пассажиров уже была прекращена, однако в двух кабинах возле станции «Сенная» оставались 16 человек, в том числе четверо детей. Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали всех пассажиров. По данным экстренных служб, никто не пострадал.

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