Над Смоленской областью за ночь сбили шесть украинских БПЛА

По его словам, пострадавших среди жителей нет. Повреждений зданий, объектов инфраструктуры и других разрушений также не зафиксировано.
«Будьте бдительны, при обнаружении частей БПЛА не подходите к ним, сообщите об их местоположении по номеру 112», — заключил глава региона.
Ранее в Смоленской области беспилотники атаковали промышленный объект, после чего там начался пожар. Экстренные службы прибыли на место, возгорание уже локализовали. Губернатор Анохин сообщил, что жители не пострадали, угрозы для населения и гражданской инфраструктуры нет.
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