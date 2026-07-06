«Пермский Чикатило» Тамбасов снова ищет лазейку на выхода на волю по УДО

Он охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания ему был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказали только 3. Сначала его осудили за изнасилование и заражение венерической болезнью — он изнасиловал девушку после отказа. В 2003-м дали 7,5 лет, но в 2009-м, когда он готовился к УДО, всплыли старые дела, и его приговорили к пожизненному. Позже Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии.