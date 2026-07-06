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«Пермский Чикатило» Тамбасов снова ищет лазейку на выхода на волю по УДО

Пермский маньяк Дмитрий Тамбасов, прозванный Чикатило, снова пытался выйти на свободу досрочно. Он почти сразу после посадки просился на СВО, но ему отказывали. Сейчас он сидит в колонии № 12 и регулярно подаёт заявления на перевод в колонию-поселение или УДО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Последнее ходатайство Тамбасова отклонили. По плану он выйдет в 2028 году. Жители Перми боятся, что психически нестабильный маньяк с извращениями может выйти на свободу.

Тамбасов начал искать выход ещё в 2020-м — устроился на работу в колонии, чтобы получить хорошую характеристику: резал хлеб, работал с деревом, следил за порядком. Но примерным заключённым не стал — его поставили на учёт за буйное поведение.

Он охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания ему был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказали только 3. Сначала его осудили за изнасилование и заражение венерической болезнью — он изнасиловал девушку после отказа. В 2003-м дали 7,5 лет, но в 2009-м, когда он готовился к УДО, всплыли старые дела, и его приговорили к пожизненному. Позже Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии.

Ранее курганский маньяк Олег Фоминых, который когда-то съел страницы с собственным признанием, погиб в зоне СВО. Он заключил контракт с Минобороны в январе 2026 года и попал под удар в составе штурмового отряда «Шторм-Z». Тело 59-летнего убийцы опознали только сейчас.

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