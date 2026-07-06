Корова за пиво: в Кызыле поймали серийного вора скота

По информации пресс-службы МВД по Республике Тыва, преступление произошло в конце осени 2025 года. 59-летний местный житель сообщил правоохранителям, что его корова пропала во время свободного выпаса на поле. Материальный ущерб потери оценивается в 50 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на подозреваемого, который к тому моменту уже был обвинен в краже крупного рогатого скота.