Корова за пиво: в Кызыле поймали серийного вора скота

Следователям удалось доказать причастность ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя к краже коровы, мясо которой он обменял на алкоголь.
По информации пресс-службы МВД по Республике Тыва, преступление произошло в конце осени 2025 года. 59-летний местный житель сообщил правоохранителям, что его корова пропала во время свободного выпаса на поле. Материальный ущерб потери оценивается в 50 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на подозреваемого, который к тому моменту уже был обвинен в краже крупного рогатого скота.
В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Мужчина рассказал, что забил похищенную корову, а все мясо обменял на пиво. Сейчас в отношении кызылчанина возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба», а сам он находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы продолжают расследование.