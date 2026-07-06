Shot: Пермский серийный убийца Тамбасов вновь попытался выйти по УДО

По данным источника, осужденный также неоднократно просил перевести его в колонию-поселение и с начала специальной военной операции подавал заявления с просьбой отправить его в зону боевых действий, однако получал отказ. Если срок наказания не изменится, выйти на свободу он сможет в 2028 году.