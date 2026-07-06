Shot: Пермский серийный убийца Тамбасов вновь попытался выйти по УДО

Пермский серийный убийца Дмитрий Тамбасов, отбывающий наказание за убийства и изнасилования, вновь попытался добиться условно-досрочного освобождения. Как сообщает Shot, его последнее ходатайство было отклонено.
По данным источника, осужденный также неоднократно просил перевести его в колонию-поселение и с начала специальной военной операции подавал заявления с просьбой отправить его в зону боевых действий, однако получал отказ. Если срок наказания не изменится, выйти на свободу он сможет в 2028 году.
Попытки добиться смягчения условий содержания Тамбасов начал предпринимать еще в 2020 году. Он устроился на работу в колонии, рассчитывая получить положительную характеристику, однако позже был поставлен на профилактический учет из-за нарушений режима и поведения.
В начале 2000-х Тамбасова проверяли на причастность к 11 убийствам, однако доказать удалось три эпизода. Изначально его осудили за изнасилование и заражение потерпевшей венерическим заболеванием, а позже, после возобновления расследования нераскрытых преступлений, приговорили к длительному сроку лишения свободы, который впоследствии был сокращен до 25 лет колонии, передает Telegram-канал.
13 июня первый апелляционный суд смягчил приговор Юрию Филькину, осужденному за серийные убийства пенсионерок, разбои и покушения на убийства. Срок наказания снижен до 21 года и 9 месяцев лишения свободы.