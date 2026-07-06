Что произошло в Минске, где муж угрожал сбросить жену с девятого этажа

Семейная драма произошла в одной из многоэтажек на улице Воронянского. Вечером во время конфликта с женой мужчина стал хватать ее за одежду и волосы, стал душить и избивать, ударяя о пол и мебель. Тиран угрожал убить женщину и причинить ей тяжкие травы, заявляя, что сбросит с девятого этажа.