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Что произошло в Минске, где муж угрожал сбросить жену с девятого этажа

Минчанин угрожал сбросить жену с девятого этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина угрожал сбросить жену с девятого этажа. Подробности уголовного дела в прокуратуре Октябрьского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Семейная драма произошла в одной из многоэтажек на улице Воронянского. Вечером во время конфликта с женой мужчина стал хватать ее за одежду и волосы, стал душить и избивать, ударяя о пол и мебель. Тиран угрожал убить женщину и причинить ей тяжкие травы, заявляя, что сбросит с девятого этажа.

Ранее имевшему проблемы с законом фигуранту предъявили обвинения в угрозе убийством и причинении тяжких телесных повреждений (ст. 186 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Еще минчанка выдала себя за сестру за счет внешнего сходства, а та получила счет за ее содержание под арестом на свое имя.

Между тем в Лиде завмаг провернул аферу в магазине мебели и может получить 12 лет тюрьмы.