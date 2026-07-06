Что произошло в Минске, где муж угрожал сбросить жену с девятого этажа

В Минске мужчина угрожал сбросить жену с девятого этажа. Подробности уголовного дела в прокуратуре Октябрьского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Семейная драма произошла в одной из многоэтажек на улице Воронянского. Вечером во время конфликта с женой мужчина стал хватать ее за одежду и волосы, стал душить и избивать, ударяя о пол и мебель. Тиран угрожал убить женщину и причинить ей тяжкие травы, заявляя, что сбросит с девятого этажа.
Ранее имевшему проблемы с законом фигуранту предъявили обвинения в угрозе убийством и причинении тяжких телесных повреждений (ст. 186 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Еще минчанка выдала себя за сестру за счет внешнего сходства, а та получила счет за ее содержание под арестом на свое имя.
Между тем в Лиде завмаг провернул аферу в магазине мебели и может получить 12 лет тюрьмы.