ФСБ предотвратила рассылки взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим

По данным службы, в марте прошлого года в Первоуральске Свердловской области задержали молодого человека, который изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. Он отправил их «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Почтовые отправления были изъяты и обезврежены, передает ТАСС.