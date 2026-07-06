Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила рассылки взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По факту произошедшего задержан 23-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами.
По данным службы, в марте прошлого года в Первоуральске Свердловской области задержали молодого человека, который изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. Он отправил их «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Почтовые отправления были изъяты и обезврежены, передает ТАСС.
Сотрудники ФСБ также задержали жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак.
20 июня правоохранители привлекли к уголовной ответственности более 20 лиц, которые угрожали руководителям Роскомнадзора и планировали совершить покушение в отношении них.