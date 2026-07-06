В Железногорске бывший полицейский хотел убить соседа за громкую музыку

Нарушителем тишины оказался сотрудник полиции Железногорска. Между говорившими завязался конфликт. Когда сосед развернулся и пошел домой, полицейский напал на мужчину со спины. Он обхватил его шею удушающим приемом, повалил на пол и стал угрожать убийством. Потерпевший позже рассказал, что в тот момент не мог нормально дышать и всерьез опасался за свою жизнь.