В Железногорске бывший полицейский хотел убить соседа за громкую музыку

Бывшего полицейского в Красноярском крае будут судить за угрозы убийством. Прокурор уже утвердил обвинение.
Как рассказали в краевой прокуратуре, в январе 2026 года в многоквартирном доме мужчина пришел к соседу с просьбой сделать музыку потише. К тому моменту время перевалило за полночь.
Нарушителем тишины оказался сотрудник полиции Железногорска. Между говорившими завязался конфликт. Когда сосед развернулся и пошел домой, полицейский напал на мужчину со спины. Он обхватил его шею удушающим приемом, повалил на пол и стал угрожать убийством. Потерпевший позже рассказал, что в тот момент не мог нормально дышать и всерьез опасался за свою жизнь.
Остановить бывшего представителя власти удалось только его супруге.
«Сам обвиняемый вину не признал. По его версии, он лишь пытался удержать нападавшего соседа и защитить себя и свою семью», — отмечают в прокуратуре края.
Прокурор утвердил нападавшему обвинение в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Железногорский городской суд.