Что случилось с пропавшими девочками в Кызыле: следователи назвали версии

Следственный комитет (СК) рассматривает три основные версии исчезновения двух 13-летних девочек в Кызыле. Об этом журналистам сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Республике Тыва Константин Столбин.
По словам главы ведомства, следователи отрабатывают возможное утопление, совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, а также суицид. Все версии проверяются в рамках уголовного дела.
Девочки ушли из дома на прогулку вечером 1 июля и перестали выходить на связь. На берегу Енисея были найдены их телефоны и обувь. В поисках задействованы более 900 человек — спасатели, волонтеры, водолазы и кинологи. Сотрудники проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства исчезновения детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Дядя одной из пропавших школьниц ранее заявил, что девочки не могли куда-то пойти с чужими людьми.