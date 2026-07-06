Что случилось с пропавшими девочками в Кызыле: следователи назвали версии

Девочки ушли из дома на прогулку вечером 1 июля и перестали выходить на связь. На берегу Енисея были найдены их телефоны и обувь. В поисках задействованы более 900 человек — спасатели, волонтеры, водолазы и кинологи. Сотрудники проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства исчезновения детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.