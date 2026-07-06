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Что случилось с пропавшими девочками в Кызыле: следователи назвали версии

СК проверяет три версии исчезновения школьниц в Туве.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет (СК) рассматривает три основные версии исчезновения двух 13-летних девочек в Кызыле. Об этом журналистам сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Республике Тыва Константин Столбин.

По словам главы ведомства, следователи отрабатывают возможное утопление, совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, а также суицид. Все версии проверяются в рамках уголовного дела.

Девочки ушли из дома на прогулку вечером 1 июля и перестали выходить на связь. На берегу Енисея были найдены их телефоны и обувь. В поисках задействованы более 900 человек — спасатели, волонтеры, водолазы и кинологи. Сотрудники проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства исчезновения детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дядя одной из пропавших школьниц ранее заявил, что девочки не могли куда-то пойти с чужими людьми.