Жительница Канска получила уголовку за фиктивную постановку на учет мигрантов

Осенью прошлого года к 34-летней жительнице Канска обратился знакомый с просьбой. Мужчина работал в одной бригаде с мигрантами из Узбекистана, которые не узаконили свой статус по приезде в Россию. Если бы бригада распалась, это ударило бы по заработку. Вот он и попросил бывшую возлюбленную помочь — поставить пятерых узбекистанцев на учёт в ее квартире.