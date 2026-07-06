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Жительница Канска получила уголовку за фиктивную постановку на учет мигрантов

Женщина хотела помочь знакомому, а теперь расплачивается условным сроком.

Источник: Комсомольская правда

Женщина стала жертвой собственного гостеприимства и получила уголовное наказание. Об этом рассказали в полиции Красноярского края.

Осенью прошлого года к 34-летней жительнице Канска обратился знакомый с просьбой. Мужчина работал в одной бригаде с мигрантами из Узбекистана, которые не узаконили свой статус по приезде в Россию. Если бы бригада распалась, это ударило бы по заработку. Вот он и попросил бывшую возлюбленную помочь — поставить пятерых узбекистанцев на учёт в ее квартире.

Женщина охотно согласилась: она подала в полицию документы с недостоверными сведениями о месте пребывания иностранцев. И так — четыре раза. Но сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые ОМВД России «Канский» быстро вывели ее на чистую воду. Как говорят в полиции, своими действиями горе-хозяйка лишила канский ОВД возможности полноценно осуществлять миграционный контроль за прибывшими иностранцами.

Женщину признали виновной по статье 322.3 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.