«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра 7 июля объявили в Москве

В Москве на вторник, 7 июля, объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. Днем ожидаются порывы южного ветра скоростью до 15 метров в секунду.
Аналогичный уровень погодной опасности введут в Московской области. Помимо сильного ветра, в регионе в этот период также прогнозируются грозы, передает сайт Гидрометцентра.
Затяжные дожди ожидаются в Москве в течение всей недели. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за это время в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» утверждал, что на следующей неделе в город вернется жара до плюс 30 градусов.
Тем временем средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года достигла рекордных 20,98 градуса Цельсия. Новый показатель превысил предыдущий максимум, установленный в 2024 году.