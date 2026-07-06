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Под Воронежем в ДТП с двумя «Ладами» пострадали три человека

В Острогожске 69-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» не уступила дорогу «Приоре» 18-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Острогожске 5 июля в 17:00 в районе дома № 30 по улице Красноармейской столкнулись две отечественные легковушки. По предварительным данным регионального ГУ МВД, 69-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» не уступила дорогу «Ладе Приоре», которой управлял 18-летний парень. Молодой человек имел преимущественное право проезда, избежать столкновения не удалось.

В результате удара травмы получили оба водителя, а также 73-летняя пассажирка «Гранты» — всех пострадавших доставили в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области, как сообщает полиция, зарегистрировано 57 ДТП. В 7 из них пострадали 19 человек. При этом 30 аварий произошло в самом Воронеже, 9 — на федеральных трассах, и еще 18 — в районах области.

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