Под Воронежем в ДТП с двумя «Ладами» пострадали три человека

Всего за минувшие сутки в Воронежской области, как сообщает полиция, зарегистрировано 57 ДТП. В 7 из них пострадали 19 человек. При этом 30 аварий произошло в самом Воронеже, 9 — на федеральных трассах, и еще 18 — в районах области.