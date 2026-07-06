Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности

Экстренные службы призвали жителей не терять бдительность.

Источник: Комсомольская правда

Режим беспилотной опасности, действовавший на территории Нижегородской области, отменили утром 6 июля. Соответствующее уведомление жители региона получили от РСЧС в 09:37.

Несмотря на отмену режима, нижегородцев просят не расслабляться и продолжать соблюдать меры предосторожности. Власти рекомендуют следить за официальными сообщениями экстренных служб и оперативно реагировать на поступающие уведомления.

Особое внимание жителей обращают на действия при обнаружении подозрительных предметов или обломков. К ним нельзя приближаться, пытаться осматривать или перемещать их самостоятельно. О любой подобной находке необходимо сразу сообщить по единому номеру экстренных служб 112.