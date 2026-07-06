В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности

Особое внимание жителей обращают на действия при обнаружении подозрительных предметов или обломков. К ним нельзя приближаться, пытаться осматривать или перемещать их самостоятельно. О любой подобной находке необходимо сразу сообщить по единому номеру экстренных служб 112.