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Названы три версии исчезновения двух девочек в Кызыле, среди них есть суицид

В столице Тувы продолжают выяснять обстоятельства исчезновения двух несовершеннолетних.

В столице Тувы продолжают выяснять обстоятельства исчезновения двух несовершеннолетних. Руководитель регионального управления Следственного комитета Константин Столбин сообщил журналистам, что в рамках уголовного дела рассматриваются три основных сценария случившегося.

По словам главы ведомства, отрабатываются версии о гибели детей в воде, о возможном совершении преступных действий в отношении них, а также о добровольном уходе из жизни. В настоящее время следователи проверяют каждую из этих гипотез.

Две девочки не вернулись домой вечером 1 июля после прогулки. В ходе осмотра береговой линии Енисея обнаружены их мобильные телефоны и обувь. Ранее министр внутренних дел по республике Юрий Завьялов заявлял, что основной версией следствия является утопление.

Поисковые мероприятия продолжаются, к ним привлечены более 800 человек. Тела пропавших до сих пор не найдены. Ранее сообщалось, что спасатели прочесали около 100 км береговой линии, найдена обувь одной из девочек. К поискам планируют привлечь ветеранов СВО.