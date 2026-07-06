СК рассматривает три версии произошедшего с пропавшими в Туве девочками

— На сегодняшний день достаточно большое количество опрошенных свидетелей. Все, кто к нам пришел добровольно, заявили о том, что видели детей, в какой одежде их видели. Все это у нас аккумулируется, мы всех допрашиваем, — цитирует его ТАСС.