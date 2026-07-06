СК рассматривает три версии произошедшего с пропавшими в Туве девочками

Следователи рассматривают три основные версии по делу об исчезновении двух девочек в Кызыле. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил руководитель следственного управления СК РФ по Республике Тыва Константин Столбин.
По его словам, среди версий — возможное утопление малолетних, возможное совершение противоправных действий в отношении них и возможный суицид.
Столбин отметил, что специалисты изучили видеозаписи с 16 камер наблюдения по маршруту движения пропавших.
— На сегодняшний день достаточно большое количество опрошенных свидетелей. Все, кто к нам пришел добровольно, заявили о том, что видели детей, в какой одежде их видели. Все это у нас аккумулируется, мы всех допрашиваем, — цитирует его ТАСС.
Девочки пропали 1 июля. Они вышли из дома и не вернулись. 2 июля на берегу Енисея нашли обувь одной из школьниц. Перед этим родственники нашли около воды их мобильные телефоны. Что могло случиться с подростками и как продвигаются поиски — в материале «Вечерней Москвы».
3 июля сообщалось, что спасатели осмотрели 56 островов на реке Енисей и обследовали 40,5 километра береговой линии в поисках двух пропавших в Кызыле 12-летних девочек.