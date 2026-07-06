«112»: Официант изнасиловал коллегу в туалете ТРЦ «Европейский» в Москве

Мужчину, работавшего официантом в ресторане «Чайхона» в торгово-развлекательном центре «Европейский» в Москве, обвинили в изнасиловании девушки-коллеги. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила пострадавшая.
— 21-летняя Дарья (имя изменено) закончила смену в ресторане, и проводить ее вызвался Алексей, с которым они уже полгода работали вместе. Они не успели даже выйти из «Европейского», как Алексей схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и там надругался над ней, — пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на слова девушки.
Пострадавшая обратилась в полицию. Мужчину задержали. Девушка не понимает его мотивов, так как до этого он не оказывал ей знаки внимания.
Ранее неизвестный мужчина проник в квартиру женщины в Харовском округе Вологодской области и изнасиловал ее. Злоумышленника задержали в тот же день. В его отношении возбудили уголовное дело и позднее арестовали.