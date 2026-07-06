ФСБ задержала россиянина, рассылавшего бомбы в парфюмерных наборах участникам СВО

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, направленных против участников специальной военной операции и сотрудников оборонных предприятий. Злоумышленник пытался пересылать взрывчатку, замаскированную под подарки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ходе оперативных мероприятий в Первоуральске Свердловской области был задержан 23-летний гражданин России. По данным спецслужбы, молодой человек был завербован украинскими спецслужбами.
Следствие установило, что в марте 2025 года задержанный изъял из тайников в Челябинске взрывные устройства, спрятанные в парфюмерные наборы. В дальнейшем он разослал эти посылки через отделения «Почты России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.
Все почтовые отправления были своевременно обнаружены сотрудниками ФСБ и обезврежены. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.