Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала россиянина, рассылавшего бомбы в парфюмерных наборах участникам СВО

ФСБ предотвратила серию терактов против участников СВО и сотрудников оборонных предприятий. В Первоуральске задержан 23-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами. Он изъял из тайников взрывчатку, замаскированную под парфюмерные наборы, и разослал ее через «Почту России» в несколько регионов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, направленных против участников специальной военной операции и сотрудников оборонных предприятий. Злоумышленник пытался пересылать взрывчатку, замаскированную под подарки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе оперативных мероприятий в Первоуральске Свердловской области был задержан 23-летний гражданин России. По данным спецслужбы, молодой человек был завербован украинскими спецслужбами.

Следствие установило, что в марте 2025 года задержанный изъял из тайников в Челябинске взрывные устройства, спрятанные в парфюмерные наборы. В дальнейшем он разослал эти посылки через отделения «Почты России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Все почтовые отправления были своевременно обнаружены сотрудниками ФСБ и обезврежены. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше