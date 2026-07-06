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Зону поисков пропавших девочек в Туве расширили до Шагонара

Ранее зону поисков уже расширили на 400 километров.

Поиски двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля, продолжают расширяться. Теперь обследование ведётся в районе города Шагонара — к западу от столицы Тувы.

Специалисты МЧС с помощью беспилотников осматривают береговую линию, острова и заломы в труднодоступных местах. Ранее зону поисков уже расширили на 400 километров в сторону Саяно-Шушенского водохранилища.

Всего беспилотники МЧС выполнили 36 полётов. За минувшие сутки обследована прибрежная зона до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.

Напомним, что девочки ушли на прогулку вечером 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их телефоны и обувь. В поисках задействованы более 800 человек — полиция, спасатели, волонтёры, водолазы, кинологи, группы на сапбордах. Основная версия — дети могли утонуть. Поиски продолжаются.

Ранее мы сообщали, что власти Тувы призвали сохранять спокойствие при поисках пропавших девочек.

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