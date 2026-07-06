ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств военным в парфюмерных наборах

Против него возбуждено дело по статьям о незаконном обороте взрывчатки, покушении на теракт и госизмене. ФСБ вновь предупредила, что попытки киевского режима вовлечь россиян в преступления будут пресекаться, а все причастные понесут ответственность вплоть до пожизненного заключения.