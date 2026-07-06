Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств военным в парфюмерных наборах

В России пресекли серию диверсий с отправкой военных закамуфлированных взрывных устройств в парфюмерных подарочных наборах. О деталях операции рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, атаки готовились против участников специальной военной операции и работников оборонной промышленности. Исполнителем оказался 23-летний гражданин РФ.

Молодого человека задержали в марте 2025 года в Первоуральске Свердловской области. Следствие считает, что он действовал по заданию украинских спецслужб.

Фигурант достал из тайников в Челябинске самодельные бомбы, спрятанные во флаконы с парфюмерией. Затем он отправил посылки адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Все отправления были перехвачены и обезврежены силовиками.

В ЦОС подчеркнули, что после выполнения задания кураторы перестали выходить на связь. Обещанных денег задержанный так и не получил.

Против него возбуждено дело по статьям о незаконном обороте взрывчатки, покушении на теракт и госизмене. ФСБ вновь предупредила, что попытки киевского режима вовлечь россиян в преступления будут пресекаться, а все причастные понесут ответственность вплоть до пожизненного заключения.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше