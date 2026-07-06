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ФАС возбудила дело против шести операторов сетей АЗС в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести независимых операторов сетей АЗС, действующих на территории московского региона. Причиной послужило одновременное повышение цен на топливо. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ФАС России.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести независимых операторов сетей АЗС, действующих на территории московского региона. Причиной послужило одновременное повышение цен на топливо. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ФАС России.

— Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС, — рассказали на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях «Аист», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант», также к ответственности хотят привлечь индивидуального предпринимателя. В их действиях усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС направляла запрос о стоимости топлива в сети АЗС «Трасса». Компанию «ЕвроТранс» обязали предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, а также объемах их реализации.