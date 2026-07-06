ФАС возбудила дело против шести операторов сетей АЗС в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести независимых операторов сетей АЗС, действующих на территории московского региона. Причиной послужило одновременное повышение цен на топливо. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ФАС России.