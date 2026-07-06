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Южный берег Крыма и Симферополь остались без электричества из-за аварии

В Крыму произошла авария на высоковольтной линий.

Источник: Комсомольская правда

Глава городского округа Алушты Галина Огнева сообщила, что на одной из высоковольтных линий произошла авария. Это стало причиной отключения электричества в нескольких районах Крыма и Симферополя.

Также в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины южное побережье Крыма и город Симферополь остались без электроснабжения. В настоящее время фиксируются перебои в работе энергетической инфраструктуры в нескольких районах полуострова. Об этом сообщил в Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

По словам советника, киевский режим нанес удары по объектам энергетического хозяйства региона в темное время суток. Крючков уточнил, что свет отсутствует сразу в нескольких муниципалитетах, и энергетики уже приступили к ликвидации последствий повреждений. Он добавил, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления подачи ресурса.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о массированной работе средств противовоздушной обороны в течение минувшей ночи. В ведомстве отметили, что дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали в общей сложности 519 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом и другими российскими регионами.

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