Над Ленобластью сбили уже 62 БПЛА, в одном районе отменили режим опасности

«На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — информирует Дрозденко.
Возникшие в результате налёта дронов ВСУ последствия к настоящему моменту полностью ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждения получили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области. Экстренные службы оперативно приступили к устранению последствий атаки дронов. Обошлось без пострадавших.
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