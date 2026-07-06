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Над Ленобластью сбили уже 62 БПЛА, в одном районе отменили режим опасности

С ночи в Ленинградской области сбили уже 62 дрона, в Выборгском районе отменили режим беспилотной опасности. При этом в остальных муниципалитетах региона ограничения пока сохраняются, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — информирует Дрозденко.

Возникшие в результате налёта дронов ВСУ последствия к настоящему моменту полностью ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждения получили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области. Экстренные службы оперативно приступили к устранению последствий атаки дронов. Обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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