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В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в селе Дунайка. Водитель погиб на месте от полученных травм, сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, транспортное средство полностью уничтожено в результате удара. Ведомство выразило соболезнования семье погибшего.

4 июля Белгородская область подвергалась масштабной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что атака стала крупнейшей по масштабу с начала специальной военной операции. Под удар попали объекты жизнеобеспечения — были повреждены элементы инфраструктуры, фиксировались возгорания, а в ряде населенных пунктов возникли перебои с подачей воды и электричества.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, за последние сутки российские системы ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 22 регионами страны.

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