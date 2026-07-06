Уральца задержали за рассылку военным взрывных устройств в парфюмерных наборах

В марте 2025 года в Первоуральске (Свердловская область) был задержан гражданин России 2003 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. Его задачей была рассылка взрывных устройств, закамуфлированных под парфюмерные наборы, военнослужащим и госслужащим из Москвы, Воронежа, Краснодарского края и Саратовской области. Уралец изъял устройства из схронов в Челябинске и отправил их через «Почту России». После выполнения задания украинские кураторы прекратили с ним связь, не выплатив обещанного вознаграждения. Сотрудники ФСБ изъяли и обезвредили все посылки.