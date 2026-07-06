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Уральца задержали за рассылку военным взрывных устройств в парфюмерных наборах

ФСБ пресекла серию терактов, организованных украинскими спецслужбами против военных и сотрудников оборонных предприятий РФ — был задержан житель Свердловской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: Коммерсантъ

В марте 2025 года в Первоуральске (Свердловская область) был задержан гражданин России 2003 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. Его задачей была рассылка взрывных устройств, закамуфлированных под парфюмерные наборы, военнослужащим и госслужащим из Москвы, Воронежа, Краснодарского края и Саратовской области. Уралец изъял устройства из схронов в Челябинске и отправил их через «Почту России». После выполнения задания украинские кураторы прекратили с ним связь, не выплатив обещанного вознаграждения. Сотрудники ФСБ изъяли и обезвредили все посылки.

Следственный отдел УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении задержанного по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

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