Россиянина обвинили в изнасиловании пожилой матери в Кузбассе

Суд в Кемерове отправил под арест мужчину, которого обвиняют в нападении сексуального характера на его собственную мать в возрасте 78 лет. Эта информация была распространена объединённой пресс-службой судов Кузбасса.
В заявлении указывается, что Кемеровский районный суд Кемеровской области удовлетворил запрос следователя о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей для жителя Кемеровского округа. Данный гражданин подозревается в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких.
Согласно материалам дела, фигурант совершил насильственные действия против своей пожилой матери. Принимая решение, суд принял во внимание наличие убедительных доказательств, которые указывают на причастность подозреваемого к вменяемому ему деянию. На день публикации постановление судебного органа ещё не обрело законную силу.
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