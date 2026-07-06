Россиянина обвинили в изнасиловании пожилой матери в Кузбассе

Согласно материалам дела, фигурант совершил насильственные действия против своей пожилой матери. Принимая решение, суд принял во внимание наличие убедительных доказательств, которые указывают на причастность подозреваемого к вменяемому ему деянию. На день публикации постановление судебного органа ещё не обрело законную силу.