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Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожено 62 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 62 беспилотника ВСУ в небе над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о продолжающейся боевой работе и сохранении режима беспилотной опасности во всех районах, кроме Выборгского. Ранее поступали данные о повреждении объектов инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В небе над Ленинградской областью силами ПВО уничтожено 62 беспилотника ВСУ. Боевая работа по отражению атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается» — написал губернатор в MAX.

Глава области уточнил, что режим беспилотной опасности сохраняется во всех районах Ленинградской области, за исключением Выборгского. Ранее поступали сообщения о том, что в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

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