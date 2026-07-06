Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожено 62 украинских БПЛА

В небе над Ленинградской областью силами ПВО уничтожено 62 беспилотника ВСУ. Боевая работа по отражению атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается» — написал губернатор в MAX.
Глава области уточнил, что режим беспилотной опасности сохраняется во всех районах Ленинградской области, за исключением Выборгского. Ранее поступали сообщения о том, что в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк.