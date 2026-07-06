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Начальница отдела кадров в больнице Темрюка осуждена за взятки и мошенничество

Условный срок за взятки и мошенничество дали начальнице отдела кадров в больнице Темрюка.

Источник: Комсомольская правда

Начальница отдела кадров в больнице Темрюка осуждена за взятки и мошенничество. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подсудимая работала возглавляла отдел кадров Темрюкской центральной районной больницы. В августе 2025 года она получила 200 тысяч рублей взятки. За эти деньги женщина помогла назначить стоматолога на специально введенную по ее просьбе должность в сельской поликлинике — для получения единовременной выплаты в 1,5 млн рублей.

Начальница отдела кадров также фиктивно оформила свою мать на должность медицинского регистратора больницы. Женщина не работала, но зарплату и специальные соцвыплаты начислялись. Ущерб составил более 369 тысяч рублей.

Суд учел признание вины и наличие несовершеннолетнего ребенка. Подсудимой назначили 8 лет лишения свободы условно. Кроме того, женщину оштрафовали на сумму взятки в десятикратном размере — 2 млн рублей.

Осужденная не может пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.