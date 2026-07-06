Начальница отдела кадров в больнице Темрюка осуждена за взятки и мошенничество

Подсудимая работала возглавляла отдел кадров Темрюкской центральной районной больницы. В августе 2025 года она получила 200 тысяч рублей взятки. За эти деньги женщина помогла назначить стоматолога на специально введенную по ее просьбе должность в сельской поликлинике — для получения единовременной выплаты в 1,5 млн рублей.