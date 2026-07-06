Мать погибшей в Ачинске девочки могла покинуть город автостопом

Мать 5-летней девочки, которую нашли погибшей у железной дороги в Ачинске, скорее всего, покинула город. Об этом «РГ» сообщил источник, знакомый с ходом поисков женщины.
Согласно одной из версий, 32-летняя Екатерина Н. могла быть причастна к гибели дочери. В то же время пока неизвестно, связана ли смерть девочки с криминалом.
По мнению участников поисков, Екатерина Н. могла покинуть город, поймав попутку, и сейчас передвигается автостопом.
Ранее «РГ» писала, что смерть 5-летней девочки из Ачинска могла наступить в день ее исчезновения.
Напомним, 32-летняя Екатерина и ее 5-летняя дочь исчезли около недели назад. Это произошло почти сразу после дня рождения матери. Соседи Екатерины и ранее отмечали странности в ее поведении, однако так надолго дом она ранее не покидала.