Мать погибшей в Ачинске девочки могла покинуть город автостопом

Напомним, 32-летняя Екатерина и ее 5-летняя дочь исчезли около недели назад. Это произошло почти сразу после дня рождения матери. Соседи Екатерины и ранее отмечали странности в ее поведении, однако так надолго дом она ранее не покидала.