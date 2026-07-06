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При запуске фейерверков в Осло в честь победы сборной Норвегии пострадали 30 человек

Около 30 жителей Осло пострадали от фейерверков во время празднования выхода сборной Норвегии в четвертьфинал чемпионата мира. Массовые гулянья собрали в центре города порядка 100 тысяч человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Около 30 жителей норвежской столицы обратились за медицинской помощью после запуска праздничных фейерверков. Горожане отмечали выход национальной сборной по футболу в четвертьфинал чемпионата мира. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на полицию Осло.

По словам главы полиции Эйвинда Хаммервольда, все поступившие в отделения неотложной помощи пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Массовые гулянья, сопровождавшиеся пиротехническим шоу, собрали в центре города порядка 100 тысяч человек.

Поводом для праздника стала победа норвежской сборной над командой Бразилии в матче ⅛ финала. Встреча завершилась со счетом 2:1. Этот успех стал для Норвегии историческим: сборная впервые вышла в ¼ финала мирового первенства, где ей предстоит сразиться с командой Англии.