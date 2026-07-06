При запуске фейерверков в Осло в честь победы сборной Норвегии пострадали 30 человек

Поводом для праздника стала победа норвежской сборной над командой Бразилии в матче ⅛ финала. Встреча завершилась со счетом 2:1. Этот успех стал для Норвегии историческим: сборная впервые вышла в ¼ финала мирового первенства, где ей предстоит сразиться с командой Англии.