При запуске фейерверков в Осло в честь победы сборной Норвегии пострадали 30 человек

Около 30 жителей норвежской столицы обратились за медицинской помощью после запуска праздничных фейерверков. Горожане отмечали выход национальной сборной по футболу в четвертьфинал чемпионата мира. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на полицию Осло.
По словам главы полиции Эйвинда Хаммервольда, все поступившие в отделения неотложной помощи пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Массовые гулянья, сопровождавшиеся пиротехническим шоу, собрали в центре города порядка 100 тысяч человек.
Поводом для праздника стала победа норвежской сборной над командой Бразилии в матче ⅛ финала. Встреча завершилась со счетом 2:1. Этот успех стал для Норвегии историческим: сборная впервые вышла в ¼ финала мирового первенства, где ей предстоит сразиться с командой Англии.