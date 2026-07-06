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В Колпино сегодня простятся с убитой 12-летней школьницей

Для её семьи открыт сбор средств.

Источник: Аргументы и факты

В Колпино Ленобласти 6 июля простятся с 12-летней девочкой, убитой недалеко от коллективного сада «Захожье-2». Церемония пройдёт в местном Соборе Троицы Живоначальной.

Прощание начнётся в 14.00. Тем временем для оказания помощи семье погибшей открыт сбор средств. Об этом сообщает ВК-паблик СНТ «Захожье-2».

Напомним, вечером 2 июля девочка позвонила своим родителям и сообщила, что возвращается после сбора лисичек. Но до дачного дома она не дошла.

3 июля её тело нашли с 29 ножевыми ранениями. Также выяснилось, что она была задушена. Под подозрение попал один из членов правления СНТ. Его задержали на железнодорожном вокзале в Гатчине. Вину он признал. 5 июля суд отправил его в СИЗО.