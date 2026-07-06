В Колпино сегодня простятся с убитой 12-летней школьницей

3 июля её тело нашли с 29 ножевыми ранениями. Также выяснилось, что она была задушена. Под подозрение попал один из членов правления СНТ. Его задержали на железнодорожном вокзале в Гатчине. Вину он признал. 5 июля суд отправил его в СИЗО.