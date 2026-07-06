В бегах? Мать найденной мертвой пропавшей 5-летней девочки ищут по стране

«Мы предполагаем, что в регионе ее может уже не быть. Передвигается она, по нашим данным, автостопом. Есть информация, что направляется в сторону Томска или Новосибирска. Об этом говорил водитель, который ее подвозил. Поэтому сейчас наша работа направлена на распространение ориентировок там», — сказала Торгашина.