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Мать погибшей в Ачинске девочки объявлена в федеральный розыск

Женщину разыскивают как пропавшую без вести, а не как подозреваемую.

Мать пятилетней девочки, тело которой нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, объявлена в федеральный розыск. Женщину разыскивают как пропавшую без вести, а не как подозреваемую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что Екатерина и её дочь ушли из квартиры в Ачинске 27 июня и пропали. Об исчезновении в полицию заявил супруг. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи, причина смерти пока не установлена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с дочерью сначала в Ачинске, затем в Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски матери продолжаются.

Ранее мы сообщали, что причина смерти девочки в Ачинске пока не установлена.