Мать погибшей в Ачинске девочки объявлена в федеральный розыск

Напомним, что Екатерина и её дочь ушли из квартиры в Ачинске 27 июня и пропали. Об исчезновении в полицию заявил супруг. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи, причина смерти пока не установлена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с дочерью сначала в Ачинске, затем в Красноярске.