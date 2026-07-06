Мать погибшей в Ачинске девочки объявлена в федеральный розыск

Мать пятилетней девочки, тело которой нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, объявлена в федеральный розыск. Женщину разыскивают как пропавшую без вести, а не как подозреваемую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что Екатерина и её дочь ушли из квартиры в Ачинске 27 июня и пропали. Об исчезновении в полицию заявил супруг. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи, причина смерти пока не установлена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с дочерью сначала в Ачинске, затем в Красноярске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски матери продолжаются.
Ранее мы сообщали, что причина смерти девочки в Ачинске пока не установлена.