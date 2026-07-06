Мать найденной мертвой пропавшей 5-летней девочки ищут по стране

В Сибири продолжаются поиски Екатерины Н., она вместе с пятилетней дочерью пропала 27 июня 2025 года. Ребенка накануне нашли мертвым на железнодорожной насыпи в Ачинске. Женщина несколько раз попадала в камеры видеонаблюдения в Красноярске и пригороде. Есть данные, куда может направляться.
Корреспондент krsk.aif.ru выяснила эксклюзивные подробности о семье и детали поиска пропавшей.
Уже в другом регионе?
О том, что произошла трагедия, волонтеры группы «Поиск пропавших детей» подозревали сразу. И все-таки была надежда, что ребенок жив. В полиции предполагали, что 32-летняя женщина сбежала из дома, так как поругалась с мужем. Тем более ранее она неоднократно уходила, но одна.
Однако подтвердилось страшное. Тело девочки нашли в Ачинске возле железной дороги.
«Искали ребенка именно там, так как еще на камерах в родном городе женщину засекли одну. Хотя из дома она выходила с ребенком», — объяснила нашему корреспонденту руководитель группы «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
Дальше мать девочки попала в камеры видеонаблюдения на окраине Красноярска. Позже — в поселке недалеко от города. Это было еще 29 июня.
«Мы предполагаем, что в регионе ее может уже не быть. Передвигается она, по нашим данным, автостопом. Есть информация, что направляется в сторону Томска или Новосибирска. Об этом говорил водитель, который ее подвозил. Поэтому сейчас наша работа направлена на распространение ориентировок там», — сказала Торгашина.
По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, сейчас к поискам привлекается 30 волонтеров и 100 сотрудников полиции из разных районов региона.
Что известно о семье найденной мертвой девочки.
«Причина смерти девочки пока не установлена из-за выраженных гнилостных изменений, назначены дополнительные исследования», — ответила нам представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Отрабатываются разные версии случившегося. Но основной подозреваемой остается — мать.
«Основная версия — преступление совершено матерью, которая в настоящий момент скрылась. Прокуратурой организована проверка исполнения органом профилактики своих обязанностей и качества оказания матери психиатрической помощи», — сообщила представитель прокуратуры Красноярского края Олеся Климова.
Из разных источников нам известно, что женщина была со странностями, эмоционально не стабильной. При этом наблюдалась у специалистов. Еще в подростковом возрасте у нее была склонность к бродяжничеству.
«Детей в семье больше нет. Семья на учетах не состояла. По месту жительства характеризуется удовлетворительно. Мать не работала, отец — индивидуальный предприниматель. Ребёнок посещал детский сад», — сообщила Климова.
Пропавшую женщину объявили в федеральный розыск.
СК продолжает расследовать уголовное дело. Оно находится на контроле главы комитета Александра Бастрыкина. Работу ведут наиболее опытные следователи.
«Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой об оказании помощи в поиске пропавших. Если вы обладаете информацией о местонахождении женщины и ребёнка либо обладаете иной значимой информацией, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Анонимность гарантируется», — призывают граждан в СК.
Приметы женщины: рост 178 см, нормального телосложения, была одета в светло-зелёную куртку, голубые джинсы, зелёные кроссовки.
6 июля женщину объявили в федеральный розыск. Но по уточнению СК, ее ищут как пропавшую без вести, а не как подозреваемую.
Напомним, весной 2025 года в Красноярском крае гремело дело семьи Мытько. Там мать зарубила топором троих своих детей. В живых остался только один, на которого у нее не хватило сил. Женщину приговорили к принудительному лечению. Ее муж тоже признан виновным в истязании жены и детей. Он отбывает срок в исправительной колонии.