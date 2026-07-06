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В Екатеринбурге воры утащили из «Монетки» шкаф с сигаретами

Криминальный инцидент произошел на Ботанике.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге двое воров атаковали рано утром магазин «Монетка», расположенный по адресу: улица Крестинского, 25А. Об этом сообщает ЕАН.

Мужчина приехали на автомобиле, подошли к торговой точке, взломали входные двери, после чего вынесли шкаф с сигаретами. «Трофей» налетчики пытались погрузить в машину, но на место прибыла охрана, спугнувшая воров.

Сотрудники ЧОПа поймали одного вора, после чего передали его сотрудниками полиции. Задержанный — ранее судимый 29-летний мужчина, его 27-летнего подельника сейчас разыскивают. Обоим грозит реальный срок.