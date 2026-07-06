Четыре человека пострадали при стрельбе после матча ЧМ-2026 в Лос-Анджелесе

На востоке Лос-Анджелеса после матча ⅛ финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии произошла серия перестрелок. В результате инцидентов четыре болельщика получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает газета New York Post.
По данным издания, полиция зафиксировала три случая стрельбы, один из которых произошел на бульваре Уиттиер, где собрались толпы фанатов. Все четверо пострадавших были госпитализированы. На текущий момент информация об их состоянии не разглашается.
В настоящее время правоохранительные органы Лос-Анджелеса проводят расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Матч между командами Мексики и Англии, завершившийся поражением мексиканцев со счетом 2:3, стал для сборной Мексики последним на турнире.