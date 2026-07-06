Гроза нарушила движение электричек на Семёновском направлении

Пассажиры сообщают, что составы двигались с минимальной скоростью. Так, одна из электричек из Тарасихи находилась в пути около трех часов и опоздала примерно на два часа. По словам очевидцев, возле станции Линда загорелся трансформатор, а в районе Киселихи — провода.