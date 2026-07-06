Число ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала года

Количество дорожно-транспортных происшествий в Нижнем Новгороде за пять месяцев 2026 года сократилось по всем основным показателям. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода со ссылкой на начальника ОГИБДД УМВД России по городу Валерия Иванова, который выступил на заседании городской межведомственной комиссии по вопросам профилактики правонарушений.
По данным Госавтоинспекции, число ДТП уменьшилось на 91 случай — до 623. Количество пострадавших снизилось на 112 человек и составило 715, а погибших стало меньше на пять. Кроме того, почти вдвое сократилось число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В ЦОДД отметили, что этого удалось добиться благодаря совместной работе администрации города, центра организации дорожного движения и представителей сервисов проката.
При этом наиболее тяжёлые последствия по-прежнему имеют ДТП, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения, без водительских прав, превышением скорости и нарушением очередности проезда. Благодаря пилотному проекту по профилактике «нетрезвой» аварийности количество таких происшествий снизилось на 23, а число пострадавших — на 44 человека. За отчётный период Госавтоинспекция обработала 556 сообщений по номеру «112», подтвердились 89 фактов нарушений, а региональную выплату получили 83 заявителя.
Ранее сообщалось, что трех нетрезвых водителей поймали за неделю в Нижегородской области.