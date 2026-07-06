Число ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала года

По данным Госавтоинспекции, число ДТП уменьшилось на 91 случай — до 623. Количество пострадавших снизилось на 112 человек и составило 715, а погибших стало меньше на пять. Кроме того, почти вдвое сократилось число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В ЦОДД отметили, что этого удалось добиться благодаря совместной работе администрации города, центра организации дорожного движения и представителей сервисов проката.