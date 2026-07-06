89 пожаров и 6 утонувших за неделю в Нижегородской области — сводка МЧС

не оставлять без присмотра включённые электроприборы; следить за состоянием проводки и не перегружайте сеть; не использовать неисправное электрооборудование; соблюдать скоростной режим за рулём; не заходить в воду в незнакомых местах; находясь в лодке, надевать спасательный жилет; не оставлять детей без присмотра; не игнорировать предупредительные знаки на водоёмах.