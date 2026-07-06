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89 пожаров и 6 утонувших за неделю в Нижегородской области — сводка МЧС

Спасатели вывезли из опасных зон и эвакуировали 209 человек, в том числе 31 ребёнка.

Источник: Время

ГУ МЧС России по Нижегородской области подвело итоги прошедшей недели.

По данным ведомства, за семь дней спасатели потушили 89 пожаров, вывезли из опасных зон и эвакуировали 209 человек, в том числе 31 ребёнка; спасены 26 человек, среди них 4 ребёнка. В результате происшествий 2 человека получили травмы, 3 человека погибли.

Пожарные также 71 раз выезжали для ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.

На воде зарегистрировано 7 происшествий, в которых погибли 6 человек.

МЧС напоминает жителям региона простые правила безопасности:

не оставлять без присмотра включённые электроприборы; следить за состоянием проводки и не перегружайте сеть; не использовать неисправное электрооборудование; соблюдать скоростной режим за рулём; не заходить в воду в незнакомых местах; находясь в лодке, надевать спасательный жилет; не оставлять детей без присмотра; не игнорировать предупредительные знаки на водоёмах.

Безопасность начинается с каждого — МЧС просит соблюдать рекомендации и при обнаружении ЧП немедленно звонить по экстренным номерам.

Ранее стали известны новые подробности трагедии на озере Больничном в Нижнем Новгороде.

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