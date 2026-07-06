В Подмосковье за поджог АЗС задержали 16-летнюю девушку

Сотрудники полиции задержали 16-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в попытке поджога автозаправочной станции в Щелкове. По словам задержанной, на преступление ее подтолкнули неизвестные лица, дававшие инструкции по телефону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в подмосковном Щелкове. После задержания подростка доставили в территориальный отдел полиции, где в присутствии законных представителей она пояснила, что действовала под влиянием кураторов, с которыми общалась через мобильный телефон.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 30 и 167 УК РФ) и о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).