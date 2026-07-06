Жители Алматы помогли полиции задержать подозрительного мужчину

В Турксибском районе Алматы местные жители помогли полиции задержать мужчину, которого заподозрили в поиске наркотической закладки. При нем обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом.
Как сообщили в полиции, поздним вечером на канал «102» поступил звонок от встревоженных жителей частного сектора. По их словам, по улицам ходил подозрительный мужчина, который, предположительно, искал или делал наркотические закладки.
На место оперативно прибыл экипаж «Буран-813». Однако к этому моменту один из местных жителей самостоятельно задержал подозреваемого и передал его сотрудникам полиции.
«В ходе досмотра следственно-оперативная группа обнаруживает при нем несколько свертков с порошкообразным веществом. Задержанным оказался 33-летний безработный житель Алматы», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина рассказал, что употребляет наркотики и искал закладку с так называемой «скоростью». Что именно находилось в изъятых свертках и откуда появилось вещество, установит судебно-химическая экспертиза.
В полиции подчеркнули, что своевременные сообщения неравнодушных граждан нередко помогают предотвратить преступления и быстро пресечь противоправные действия. «При обнаружении подозрительных фактов просим незамедлительно сообщать об этом в полицию», — призвали в ведомстве.