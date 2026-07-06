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Грозит до 12 лет: возбуждено дело против водителя, сбившего женщину с двумя детьми

Мужчина помещен в СИЗО, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в микрорайоне Прибрежный. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как напомнили в ведомстве, в воскресенье, 5 июля, около 17 часов 40 минут на улице Заводской в районе дома № 2 36-летний водитель «Мерседеса» нарушил скоростной режим, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил женщину с двумя детьми. В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте происшествия, его 23-летняя мать и годовалая сестра госпитализированы.

«Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0.6мг/л). Установлено, что ранее водитель привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался права управления транспортным средством. Так, в 2016 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). В июле 2025 года злоумышленник привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Судом ему было вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей», — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Водитель помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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