До 19 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

В Бобровском районе Воронежской области увеличилось количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком. По уточненным данным регионального правительства, за медицинской помощью обратились 19 человек.
Авария произошла около 10:30 на 632-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». По данным ГИБДД, 62-летний водитель автобуса «Хайгер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик «Донфенг». Всего в салоне автобуса на момент столкновения находилось 26 человек.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.