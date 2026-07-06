До 19 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Авария произошла около 10:30 на 632-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». По данным ГИБДД, 62-летний водитель автобуса «Хайгер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик «Донфенг». Всего в салоне автобуса на момент столкновения находилось 26 человек.