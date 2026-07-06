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До 19 выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Количество пострадавших в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в Воронежской области достигло 19 человек. ДТП произошло утром 5 июля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе. По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса не соблюдал дистанцию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Бобровском районе Воронежской области увеличилось количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком. По уточненным данным регионального правительства, за медицинской помощью обратились 19 человек.

Авария произошла около 10:30 на 632-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». По данным ГИБДД, 62-летний водитель автобуса «Хайгер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик «Донфенг». Всего в салоне автобуса на момент столкновения находилось 26 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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